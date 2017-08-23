ДТП с автобусом в Ростовской области: 20 пострадавших

Около 20 человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Ростовской области.
Об этом сообщили в центральной районной больнице Егорлыкского района, где произошел инцидент, передает ТАСС.
Представители больницы: «Человек 20 (пострадали — ред.). Это две машины — автобус и легковая. Сейчас занимаемся приемом больных».
Согласно другим данным, автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, опрокинулся в Ростовской области после столкновения с двумя машинами, сообщает РИА Новости.
Представитель МВД: «В полицию поступило сообщение о том, что в Егорлыкском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта и легковых автомобилей. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan, следовавший из Ставрополя в Москву».
Представители больницы: «Человек 20 (пострадали — ред.). Это две машины — автобус и легковая. Сейчас занимаемся приемом больных».
Согласно другим данным, автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, опрокинулся в Ростовской области после столкновения с двумя машинами, сообщает РИА Новости.
Представитель МВД: «В полицию поступило сообщение о том, что в Егорлыкском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта и легковых автомобилей. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan, следовавший из Ставрополя в Москву».
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