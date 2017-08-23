Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии

Гражданская война в Сирии фактически прекращена. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом
Ас-Саррафом в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017».
Сергей Шойгу: «В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну».
По его словам, это также позволило сконцентрироваться на борьбе с международным терроризмом, прежде всего — с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», передает «Интерфакс».
Глава военного ведомства Ливана со своей стороны отметил положительное влияние России на ближневосточную ситуацию. Он выразил мнение, что возвращение РФ в регион и, в частности, в Ливан отразилось на расширении возможностей и свобод населения его страны.
Между тем в Министерстве обороны России сегодня сообщили о начале работы в Аммане (Иордания) совместного мониторингового центра южной зоны деэскалации в Сирии (зона расположена в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра). В военном ведомстве отметили, что в задачи центра, в частности, будут входить контроль соблюдения режима прекращения огня и обеспечение доступа гуманитарных грузов.
По его словам, это также позволило сконцентрироваться на борьбе с международным терроризмом, прежде всего — с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», передает «Интерфакс».
Глава военного ведомства Ливана со своей стороны отметил положительное влияние России на ближневосточную ситуацию. Он выразил мнение, что возвращение РФ в регион и, в частности, в Ливан отразилось на расширении возможностей и свобод населения его страны.
Между тем в Министерстве обороны России сегодня сообщили о начале работы в Аммане (Иордания) совместного мониторингового центра южной зоны деэскалации в Сирии (зона расположена в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра). В военном ведомстве отметили, что в задачи центра, в частности, будут входить контроль соблюдения режима прекращения огня и обеспечение доступа гуманитарных грузов.
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