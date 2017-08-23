НТВ и онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о партнерстве на год

Телекомпания НТВ и
онлайн-кинотеатр ivi объявляют о партнерстве, в рамках которого в течение одного года премьерные сериалы НТВ будут транслироваться на всех платформах онлайн-кинотеатра ivi на территориях России, СНГ и Грузии.
Основная часть проектов будет доступна по модели SVOD и AVOD в режиме catch up и несколько из них — catch forward — за одну неделю до телевизионной премьеры. Кроме того, часть архивных сериалов НТВ будет также доступна аудитории ivi.
Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Партнерство с ivi является для НТВ очередным шагом в рамках общей стратегии по управлению библиотекой прав. Мы видим, как с новым контентом растет и наша интернет-аудитория. Мы рассчитываем, что благодаря ivi количество зрителей НТВ в Интернете будет расти еще более быстрыми темпами. Сейчас наша цифровая аудитория сайта НТВ более 14 млн человек, а мобильного приложения — более 10 млн. Суммарный охват наших соцсетей — более 60 млн в месяц. За первые полгода сериалы НТВ на официальном канале в YouTube набрали более 300 млн просмотров».
По словам Алексея Земского, зрители НТВ по-прежнему смогут смотреть свои любимые сериалы на сайте НТВ.Ru и на официальной странице в YouTube.
Олег Туманов, генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi: «В 2017 году мы стали онлайн-партнером телеканала НТВ и считаем это событие историческим не только для ivi, но и для всего рынка онлайн-кинотеатров. Сотрудничество с НТВ, прежде всего, означает, что, оценив широту перспектив совместной работы, мы перестали видеть друг в друге конкурентов и решили действовать сообща. Кроме того, мы в ivi уверены, что теперь нам удастся выйти на совершенно новый уровень в коммуникации с аудиторией и предоставить доступ к лучшему контенту еще большему количеству наших пользователей».
Найти сериалы НТВ на ivi будет очень просто: в главном меню в закладке «Сериалы» появится специальный раздел «Новинки НТВ». Первый сериал в режиме catch forward будет доступен пользователям ivi уже 28 августа, им станет остросюжетный детектив от продюсера Павла Лунгина «Жена полицейского» с Викторией Толстогановой и Виталием Кищенко в главных ролях.
ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр России, которым пользуются более 33 млн человек ежемесячно. Огромная библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов от всех голливудских студий, а также лучших европейских и российских создателей контента: 70 000 000 часов просмотра, в высоком качестве Full HD. Зрителям также доступны оригинальные звуковые дорожки и субтитры. ivi можно смотреть на всех устройствах — Smart TV, web, Android, iOS и игровых приставках.
Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Партнерство с ivi является для НТВ очередным шагом в рамках общей стратегии по управлению библиотекой прав. Мы видим, как с новым контентом растет и наша интернет-аудитория. Мы рассчитываем, что благодаря ivi количество зрителей НТВ в Интернете будет расти еще более быстрыми темпами. Сейчас наша цифровая аудитория сайта НТВ более 14 млн человек, а мобильного приложения — более 10 млн. Суммарный охват наших соцсетей — более 60 млн в месяц. За первые полгода сериалы НТВ на официальном канале в YouTube набрали более 300 млн просмотров».
По словам Алексея Земского, зрители НТВ по-прежнему смогут смотреть свои любимые сериалы на сайте НТВ.Ru и на официальной странице в YouTube.
Олег Туманов, генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi: «В 2017 году мы стали онлайн-партнером телеканала НТВ и считаем это событие историческим не только для ivi, но и для всего рынка онлайн-кинотеатров. Сотрудничество с НТВ, прежде всего, означает, что, оценив широту перспектив совместной работы, мы перестали видеть друг в друге конкурентов и решили действовать сообща. Кроме того, мы в ivi уверены, что теперь нам удастся выйти на совершенно новый уровень в коммуникации с аудиторией и предоставить доступ к лучшему контенту еще большему количеству наших пользователей».
Найти сериалы НТВ на ivi будет очень просто: в главном меню в закладке «Сериалы» появится специальный раздел «Новинки НТВ». Первый сериал в режиме catch forward будет доступен пользователям ivi уже 28 августа, им станет остросюжетный детектив от продюсера Павла Лунгина «Жена полицейского» с Викторией Толстогановой и Виталием Кищенко в главных ролях.
ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр России, которым пользуются более 33 млн человек ежемесячно. Огромная библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов от всех голливудских студий, а также лучших европейских и российских создателей контента: 70 000 000 часов просмотра, в высоком качестве Full HD. Зрителям также доступны оригинальные звуковые дорожки и субтитры. ivi можно смотреть на всех устройствах — Smart TV, web, Android, iOS и игровых приставках.
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