Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.08, 10:56

    В Ингушетии ликвидированы боевики малгобекской бандгруппы

    комментировать

    В Ингушетии ликвидированы боевики малгобекской бандгруппы

    В Ингушетии ликвидированы боевики малгобекской бандгруппы

    В Малгобекском районе Ингушетии ликвидирована группа боевиков, которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера.

    Четверо боевиков были уничтожены в частном доме в селении Пседах в рамках режима КТО. В правоохранительных органах региона сообщили, что силовики при проверке обнаружили боевиков, которые открыли огонь, после чего завязалась перестрелка.

    По информации «Интерфакса», личности двоих из них уже установлены. По предварительным данным, это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, «которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru