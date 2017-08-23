В Ингушетии ликвидированы боевики малгобекской бандгруппы

В Малгобекском районе Ингушетии ликвидирована группа боевиков, которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера.
Четверо боевиков были уничтожены в частном доме в селении Пседах в рамках режима КТО. В правоохранительных органах региона сообщили, что силовики при проверке обнаружили боевиков, которые открыли огонь, после чего завязалась перестрелка.
По информации «Интерфакса», личности двоих из них уже установлены. По предварительным данным, это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, «которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
По информации «Интерфакса», личности двоих из них уже установлены. По предварительным данным, это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, «которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
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