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  • 23.08, 10:56

    Мощный тайфун отменил сотни авиарейсов в Гонконге

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    • Фото Reuters © 2017, Tyrone Siu
    Мощный тайфун отменил сотни авиарейсов в Гонконге

    Мощный тайфун отменил сотни авиарейсов в Гонконге

    Мощный тайфун отменил сотни авиарейсов в Гонконге
  • Фото Reuters © 2017, Tyrone Siu

    • Тихоокеанский тайфун «Хато» обрушился на Гонконг, парализовав жизнь в мегаполисе.

    Уровень штормовой опасности в Гонконге впервые за 5 лет повысили до наивысшего 10-го. Из-за непогоды закрыты все школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение, передает ТАСС.

    В международном аэропорту Гонконга отменены более 300 рейсов, десятки задержаны. Поезда в метро ходят с 15-минутным интервалом, сообщает РИА Новости.

    Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также об угрозе подтопления прибрежных районов. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.





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