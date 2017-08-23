Мощный тайфун отменил сотни авиарейсов в Гонконге

Тихоокеанский тайфун «Хато» обрушился на Гонконг, парализовав жизнь в мегаполисе.
Уровень штормовой опасности в Гонконге впервые за 5 лет повысили до наивысшего 10-го. Из-за непогоды закрыты все школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение, передает ТАСС.
В международном аэропорту Гонконга отменены более 300 рейсов, десятки задержаны. Поезда в метро ходят с 15-минутным интервалом, сообщает РИА Новости.
Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также об угрозе подтопления прибрежных районов. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.
В международном аэропорту Гонконга отменены более 300 рейсов, десятки задержаны. Поезда в метро ходят с 15-минутным интервалом, сообщает РИА Новости.
Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также об угрозе подтопления прибрежных районов. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.
Hang Fa Chuen is flooded by typhoon #Hato … from a poor friend who was trapped pic.twitter.com/t1ReksBOiU— Jeffie Lam (@jeffielam) 23 августа 2017 г.
#TyphoonHato #Hato #Hongkong typhoon signal no. 10…seawater intrusion here the worst ive ever seen in hk pic.twitter.com/qLO4wSap8t— Mosyroro (@mosyroro) 23 августа 2017 г.
Typhoon #Hato: Strong winds at the Double Cove residential estate in Wu Kai Sha on Wednesday morning https://t.co/v0a2giwjBJ pic.twitter.com/jab1IXhIQd— SCMP News (@SCMP_News) 23 августа 2017 г.
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