Мощный тайфун отменил сотни авиарейсов в Гонконге

Hang Fa Chuen is flooded by typhoon #Hato … from a poor friend who was trapped pic.twitter.com/t1ReksBOiU — Jeffie Lam (@jeffielam) 23 августа 2017 г.

Typhoon #Hato: Strong winds at the Double Cove residential estate in Wu Kai Sha on Wednesday morning https://t.co/v0a2giwjBJ pic.twitter.com/jab1IXhIQd — SCMP News (@SCMP_News) 23 августа 2017 г.

Уровень штормовой опасности в Гонконге впервые за 5 лет повысили до наивысшего 10-го. Из-за непогоды закрыты все школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение, передает ТАСС В международном аэропорту Гонконга отменены более 300 рейсов, десятки задержаны. Поезда в метро ходят с 15-минутным интервалом, сообщает РИА Новости Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также об угрозе подтопления прибрежных районов. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.