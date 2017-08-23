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  • 23.08, 10:57
    В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка. Саудовская Аравия, дети и подростки, задержание, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка

    В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка

    14 комментариев
    • Фото: @ahmed /twitter.com
    В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка

    В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка

    В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка
    • Фото: @ahmed /twitter.com

      • Полиция Саудовской Аравии задержала 14-летнего мальчика за исполнение танца на проезжей части.

      Поводом к задержанию стало видео, на котором подросток в наушниках танцует в городе Джидде «Макарену» перед стоящими на светофоре автомобилями. Ролик стал очень популярным в соцсетях среди жителей арабских стран.

      Подростка задержали «за неподобающее общественное поведение» и «воспрепятствование дорожному движению». Имя и национальность нарушителя не называются.

      В полиции не указали, какое наказание ждет танцора, отмечает РИА Новости. Напомним, в прошлом месяце саудовская полиция задержала девушку, которая прогулялась по улице в короткой юбке.

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