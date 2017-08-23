Порошенко предложит на ГА ООН ввести миротворцев в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представит идею ввода миротворцев в Донбасс на Генассамблее ООН, которая в сентябре пройдет в
Нью-Йорке.
О своих планах Порошенко сообщил журналистам в Северодонецке Луганской области. Он напомнил, что ранее неоднократно выдвигал такую инициативу. Также, по его словам, СММ ОБСЕ должна быть вооружена, передает РИА Новости.
Президент Украины также заметил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе «продвигается достаточно тяжело» из-за позиции России.
Москва ранее в ответ на предложения Киева о вводе миротворцев в Донбасс подчеркивала, что таких условий в минских договоренностях нет.
Президент Украины также заметил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе «продвигается достаточно тяжело» из-за позиции России.
Москва ранее в ответ на предложения Киева о вводе миротворцев в Донбасс подчеркивала, что таких условий в минских договоренностях нет.
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