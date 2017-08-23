В деле о ростовском пожаре всплыли угрозы и зловещие совпадения

В истории с масштабным пожаром в
Ростове-на-Дону есть несколько странных деталей, на которые нельзя не обратить внимание. По словам пострадавших, им не раз предлагали продать землю, а этим летом в их адрес и вовсе посыпались угрозы. Выяснилось также, что поджог этот был далеко не первым.
Сейчас уже очевидно: ни о коротком замыкании, ни о неосторожном обращении с газом и речи быть не может. Сотрудники МЧС нашли место, где началось возгорание, — Чувашский переулок, дом 50. Это глухой проход, окруженный заборами, вокруг — деревянные хозпостройки. И главное — на этом месте выросла свалка, куда, по аккуратной формулировке МЧС, мог быть «занесен посторонний источник зажигания». И тут выяснилось, что это уже не первое странное возгорание в районе Театрального спуска.
Крупный пожар произошел еще 7 августа. Назначена проверка, но результат ее неизвестен. Мало того, еще 17 августа будущие погорельцы предупреждали местные власти: по домам ходят некие люди, предлагают продать землю по цене ниже рыночной. Намекают на возможные проблемы.
Театральный спуск — зона частной застройки, и люди тут жили разного достатка. Здесь были и добротные особняки, и совсем запущенные деревянные домишки. Но земля стоит дороже, чем предлагали риэлторы -по 600 тысяч за сотку!
И вот еще одна странность: когда приехали первые расчеты пожарных, в водопроводе оказался недостаточный для тушения напор воды. И только спустя некоторое время, когда горели уже десятки зданий, водоснабжение восстановили.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Крупный пожар произошел еще 7 августа. Назначена проверка, но результат ее неизвестен. Мало того, еще 17 августа будущие погорельцы предупреждали местные власти: по домам ходят некие люди, предлагают продать землю по цене ниже рыночной. Намекают на возможные проблемы.
Театральный спуск — зона частной застройки, и люди тут жили разного достатка. Здесь были и добротные особняки, и совсем запущенные деревянные домишки. Но земля стоит дороже, чем предлагали риэлторы -по 600 тысяч за сотку!
И вот еще одна странность: когда приехали первые расчеты пожарных, в водопроводе оказался недостаточный для тушения напор воды. И только спустя некоторое время, когда горели уже десятки зданий, водоснабжение восстановили.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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