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  • 22.08, 22:57
    В центре Петербурга коммунальщики учатся ликвидировать прорывы труб современными методами. ЖКХ, Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга коммунальщики учатся ликвидировать прорывы труб современными методами

    В центре Петербурга коммунальщики учатся ликвидировать прорывы труб современными методами

    2 комментария

    В центре Петербурга коммунальщики учатся ликвидировать прорывы труб современными методами

    В центре Петербурга коммунальщики учатся ликвидировать прорывы труб современными методами

      Сегодня коммунальщики Петербурга серьезно озадачили автомобилистов, превратив в полигон одну из важнейших магистралей города.

      Перед началом отопительного сезона специалисты отрабатывали действия по ликвидации прорыва тепломагистрали с использованием вакуумного метода откачивания грунта на Шпалерной улице.

      Он эффективен в тех местах, где кроме труб проложено множество других коммуникаций. Шпалерная улица для учений в подобных условиях подходит идеально. По легенде в месте ЧП провалился асфальт, однако покрытие решили не вскрывать, а откачать воду из канализационного люка.

      Напомним: отопительный сезон в Петербурге начнется 15 сентября, и не исключено, что многочисленные тренировки коммунальных служб города пригодятся для более эффективной ликвидации последствий аварий на теплотрассах.

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