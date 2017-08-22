В центре Петербурга коммунальщики учатся ликвидировать прорывы труб современными методами

Сегодня коммунальщики Петербурга серьезно озадачили автомобилистов, превратив в полигон одну из важнейших магистралей города.

Перед началом отопительного сезона специалисты отрабатывали действия по ликвидации прорыва тепломагистрали с использованием вакуумного метода откачивания грунта на Шпалерной улице.



Он эффективен в тех местах, где кроме труб проложено множество других коммуникаций. Шпалерная улица для учений в подобных условиях подходит идеально. По легенде в месте ЧП провалился асфальт, однако покрытие решили не вскрывать, а откачать воду из канализационного люка.



Напомним: отопительный сезон в Петербурге начнется 15 сентября, и не исключено, что многочисленные тренировки коммунальных служб города пригодятся для более эффективной ликвидации последствий аварий на теплотрассах.