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  • 22.08, 22:57
    Фермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь». Ленинградская область, Санкт-Петербург, сельское хозяйство, урожай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь»

    Фермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь»

    1 комментарий

    Фермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь»

    Фермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь»

      Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на юге Петербурга можно увидеть всё то, чем гордится российская сельскохозяйственная отрасль. В Северной столице начала работу международная выставка- ярмарка «Агрорусь-2017».

      Традиционно она охватывает все отрасли отечественного АПК: от сельскохозяйственной техники и продуктов питания до современных биотехнологий.

      Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, «Агрорусь» — это возможность для фермерских хозяйств освоить новые рынки. На выставке работает центр деловых контрактов. В переговорах с производителями сельхозпродукции участвуют директора крупных сетевых магазинов и ресторанов.

      А главной целью приехавших на «Агрорусь» чиновников из Ленобласти было обсудить проблемы с урожаем, который в этом году из-за дождей в регионе начали собирать на две недели позже. Однако чрезвычайную ситуацию объявлять пока рано.

      Сергей Яхнюк, зампредседателя Правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: «Погодные условия дают о себе знать. Но на прошлой погожей неделе нам удалось начать сбор зерновых, картофеля и других овощей. Так что уборка идет. Конечно, беспокоит прогноз погоды. Будет некоторое похолодание».

      смотретьНа «Агрорусь» в Петербург приехал селекционер уникальных сортов клубники
      На «Агрорусь» в Петербург приехал селекционер уникальных сортов клубники
      Подробнее — в материале НТВ.

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