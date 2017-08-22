Фермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь»

Сегодня в
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на юге Петербурга можно увидеть всё то, чем гордится российская сельскохозяйственная отрасль. В Северной столице начала работу международная выставка- ярмарка «Агрорусь-2017».
Традиционно она охватывает все отрасли отечественного АПК: от сельскохозяйственной техники и продуктов питания до современных биотехнологий.
Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, «Агрорусь» — это возможность для фермерских хозяйств освоить новые рынки. На выставке работает центр деловых контрактов. В переговорах с производителями сельхозпродукции участвуют директора крупных сетевых магазинов и ресторанов.
А главной целью приехавших на «Агрорусь» чиновников из Ленобласти было обсудить проблемы с урожаем, который в этом году из-за дождей в регионе начали собирать на две недели позже. Однако чрезвычайную ситуацию объявлять пока рано.
Сергей Яхнюк, зампредседателя Правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: «Погодные условия дают о себе знать. Но на прошлой погожей неделе нам удалось начать сбор зерновых, картофеля и других овощей. Так что уборка идет. Конечно, беспокоит прогноз погоды. Будет некоторое похолодание».
Подробнее — в материале НТВ.
Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, «Агрорусь» — это возможность для фермерских хозяйств освоить новые рынки. На выставке работает центр деловых контрактов. В переговорах с производителями сельхозпродукции участвуют директора крупных сетевых магазинов и ресторанов.
А главной целью приехавших на «Агрорусь» чиновников из Ленобласти было обсудить проблемы с урожаем, который в этом году из-за дождей в регионе начали собирать на две недели позже. Однако чрезвычайную ситуацию объявлять пока рано.
Сергей Яхнюк, зампредседателя Правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: «Погодные условия дают о себе знать. Но на прошлой погожей неделе нам удалось начать сбор зерновых, картофеля и других овощей. Так что уборка идет. Конечно, беспокоит прогноз погоды. Будет некоторое похолодание».
Подробнее — в материале НТВ.
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