Фермеры с чиновниками обсуждают сбор урожая и новые контракты на выставке «Агрорусь»

смотреть На «Агрорусь» в Петербург приехал селекционер уникальных сортов клубники

Традиционно она охватывает все отрасли отечественного АПК: от сельскохозяйственной техники и продуктов питания до современных биотехнологий.Как передает, «Агрорусь» — это возможность для фермерских хозяйств освоить новые рынки. На выставке работает центр деловых контрактов. В переговорах с производителями сельхозпродукции участвуют директора крупных сетевых магазинов и ресторанов.А главной целью приехавших на «Агрорусь» чиновников из Ленобласти было обсудить проблемы с урожаем, который в этом году из-за дождей в регионе начали собирать на две недели позже. Однако чрезвычайную ситуацию объявлять пока рано., зампредседателя Правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: «Погодные условия дают о себе знать. Но на прошлой погожей неделе нам удалось начать сбор зерновых, картофеля и других овощей. Так что уборка идет. Конечно, беспокоит прогноз погоды. Будет некоторое похолодание».Подробнее — в материале НТВ.