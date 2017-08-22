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  • 22.08, 22:57

    В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

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    В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

    В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

    Подмосковные полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием микроавтобуса.

    Инцидент произошел в Орехово-Зуевском районе. Audi столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП травмы получили девять человек. Среди пострадавших — трое детей.

    Пресс-служба регионального главка полиции: «На четвертом километре Большого бетонного кольца в Орехово-Зуевском районе Московской области автомобиль Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое детей».

    В МВД сообщили, что по факту аварии организована проверка, передает «Интерфакс».

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