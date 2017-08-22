В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

Подмосковные полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием микроавтобуса.
Инцидент произошел в Орехово-Зуевском районе. Audi столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП травмы получили девять человек. Среди пострадавших — трое детей.
Пресс-служба регионального главка полиции: «На четвертом километре Большого бетонного кольца в Орехово-Зуевском районе Московской области автомобиль Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое детей».
В МВД сообщили, что по факту аварии организована проверка, передает «Интерфакс».
Пресс-служба регионального главка полиции: «На четвертом километре Большого бетонного кольца в Орехово-Зуевском районе Московской области автомобиль Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое детей».
В МВД сообщили, что по факту аварии организована проверка, передает «Интерфакс».
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