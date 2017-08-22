Астрономия и больше истории: какие нововведения ждут петербургских школьников

Комитет по образованию рассказал об особенностях наступающего учебного года.

Первого сентября в петербургские школы пойдут 58 тысяч первоклассников. Сейчас во всех учебных заведениях города завершаются проверки. Это касается и трех новых школ, которые откроются в Калининском, Красногвардейском и Красносельском районах.



Особое внимание во время инспекции образовательных учреждений уделяют безопасности, особенно после инцидента в Мурине, когда в строящемся здании школы обрушилась кровля.



Также чиновники рассказали о нововведениях в образовательной программе. Так, в школы возвращается астрономия. Этот предмет перестает быть факультативным. Есть и преобразования, касающиеся исключительно петербургских школ.



Так, станет на один час станет больше истории, на которой будут углубленно изучать Великую Отечественную войну и, разумеется, блокаду Ленинграда. Еще одно нововведение планируют ввести во всех школах через год: для допуска в 9-й класс помимо экзаменов ученикам придется пройти собеседование по русскому языку.