Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Список возглавил звезда фильмов «Макс Пэйн» и «Трансформеры: Эпоха истребления» Марк Уолберг.
Первое место актеру принесли 68 млн долларов от съемок в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».
На втором месте списка находится Дуэйн Джонсон. Его доходы оценили в 65 млн долларов. Эти деньги Скала заработал на новых версиях «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты».
Третью строчку занял Вин Дизель с 54,5 млн долларов. В десятку самых высокооплачиваемых звезд кино также попали Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни — младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона), а также три актера из Болливуда — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона), сообщает сайт Forbes.
Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых актрис этого года. Его возглавила лауреат кинопремии «Оскар» Эмма Стоун.
На втором месте списка находится Дуэйн Джонсон. Его доходы оценили в 65 млн долларов. Эти деньги Скала заработал на новых версиях «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты».
Третью строчку занял Вин Дизель с 54,5 млн долларов. В десятку самых высокооплачиваемых звезд кино также попали Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни — младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона), а также три актера из Болливуда — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона), сообщает сайт Forbes.
Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых актрис этого года. Его возглавила лауреат кинопремии «Оскар» Эмма Стоун.
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