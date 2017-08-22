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  • 22.08, 22:56

    Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

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    Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

    Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

    Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Список возглавил звезда фильмов «Макс Пэйн» и «Трансформеры: Эпоха истребления» Марк Уолберг.

    Первое место актеру принесли 68 млн долларов от съемок в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

    На втором месте списка находится Дуэйн Джонсон. Его доходы оценили в 65 млн долларов. Эти деньги Скала заработал на новых версиях «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты».

    Третью строчку занял Вин Дизель с 54,5 млн долларов. В десятку самых высокооплачиваемых звезд кино также попали Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни — младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона), а также три актера из Болливуда — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона), сообщает сайт Forbes.

    Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых актрис этого года. Его возглавила лауреат кинопремии «Оскар» Эмма Стоун.

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