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  • 22.08, 22:57

    Спасатели поймали гулявшего в московском парке варана

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    Спасатели поймали гулявшего в московском парке варана

    Спасатели поймали гулявшего в московском парке варана

    Спасатели поймали гулявшего в московском парке варана

    Спасатели поймали крупного варана в парке на юго-востоке Москвы.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, «вблизи дома 10 на Поречной улице в парковой зоне обнаружен гулявший варан». Специалисты выясняют, как крупный варан мог оказаться в людном месте.

    Представитель столичного главка МЧС уточнил, что спасатели уже привезли варана в центр передержки департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Он сообщил, что варана поймали «голыми руками».

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