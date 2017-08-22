Спасатели поймали гулявшего в московском парке варана

Спасатели поймали крупного варана в парке на
юго-востоке Москвы.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, «вблизи дома 10 на Поречной улице в парковой зоне обнаружен гулявший варан». Специалисты выясняют, как крупный варан мог оказаться в людном месте.
Представитель столичного главка МЧС уточнил, что спасатели уже привезли варана в центр передержки департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Он сообщил, что варана поймали «голыми руками».
Представитель столичного главка МЧС уточнил, что спасатели уже привезли варана в центр передержки департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Он сообщил, что варана поймали «голыми руками».
Комментарии