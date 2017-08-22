Против Поклонской завели новое дело на Украине

Депутат Госдумы РФ,
экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела на Украине. Об этом сообщил представитель украинской прокуратуры Гюндуз Мамедов.
По словам Мамедова, дело, в котором фигурирует Поклонская, касается запрета в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».
Он добавил, что в региональном отделении надзорного ведомства «еще не определились с подозрением», поэтому дело против Поклонской пока не направлено в генпрокуратуру, сообщает РИА Новости.
О возбуждении первого уголовного дела в отношении Поклонской стало известно 27 сентября 2016-го. Тогда на Украине ее обвинили в госизмене в связи с избранием в Госдуму от Крыма.
В апреле 2016 года Верховный суд Крыма принял решение признать «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории РФ. Такое решение принято по иску прокурора Крыма Натальи Поклонской.
Он добавил, что в региональном отделении надзорного ведомства «еще не определились с подозрением», поэтому дело против Поклонской пока не направлено в генпрокуратуру, сообщает РИА Новости.
О возбуждении первого уголовного дела в отношении Поклонской стало известно 27 сентября 2016-го. Тогда на Украине ее обвинили в госизмене в связи с избранием в Госдуму от Крыма.
В апреле 2016 года Верховный суд Крыма принял решение признать «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории РФ. Такое решение принято по иску прокурора Крыма Натальи Поклонской.
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