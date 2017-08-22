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  • 22.08, 22:57
    При землетрясении на острове Искья россияне не пострадали. землетрясения, Италия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри землетрясении на острове Искья россияне не пострадали

    При землетрясении на острове Искья россияне не пострадали

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    При землетрясении на острове Искья россияне не пострадали

    При землетрясении на острове Искья россияне не пострадали

    При землетрясении на острове Искья россияне не пострадали

      На итальянском острове Искья, где накануне произошло мощное землетрясение, продолжаются спасательные работы.

      По последним данным, погибли два человека, около 40 ранены. Магнитуда толчков составила 4,0. Удар стихии пришелся на два курортных города — Казамиччолу и Лакко-Амено. Все произошло поздно вечером, когда большинство людей находились дома.

      То и дело приходят сообщения о том, что спасателям удалось достать из-под завалов выживших. Сегодня нашли целым и невредимым семимесячного младенца. Стихия застала врасплох и туристов. На Искье сейчас отдыхают около 250 тысяч человек, в том числе и россияне.

      В нашем посольстве сообщили, что россиян среди пострадавших нет. Многие отдыхающие сейчас массово покидают Искью. Для их эвакуации организовано дополнительное паромное сообщение с материком.

      Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы продолжают отдых на курорте, несмотря на землетрясение.

      Из сообщения АТОР: «Туристы на острове Искья, где накануне ночью произошло землетрясение, продолжают свой отдых. Туроператоры говорят, что инфраструктура острова работает в обычном режиме, большинство курортов не пострадало».

      Отмечается, что на данный момент в туристических зонах острова Искья ситуация стабильная, власти ее полностью контролируют.

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