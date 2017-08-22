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  • 22.08, 22:56
    Путин передал Жилкину список жалоб астраханцев с прямой линии. Астраханская область, прямая линия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин передал Жилкину список жалоб астраханцев с прямой линии

    Путин передал Жилкину список жалоб астраханцев с прямой линии

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    Путин передал Жилкину список жалоб астраханцев с прямой линии

    Путин передал Жилкину список жалоб астраханцев с прямой линии

      Очередным губернатором, получившим от президента список жалоб россиян с прямой линии, стал глава Астраханской области Александр Жилкин.

      На рабочей встрече в Сочи Владимир Путин поручил губернатору обратить особое внимание на некоторые из проблем. Например, на газификацию поселков.

      Владимир Путин, президент РФ: «Одна из проблем вам хорошо известна — это газификация. „Газпром“-то прокладывает магистральную линию…»

      Александр Жилкин: «Мы совместно, кстати, с ним выполняем. У нас область на 87% газифицирована. И я так предполагаю, что, наверное, обращение было из Ахтубинского, из северных районов. Сейчас там мы, кстати, магистраль большую гоним».

      Владимир Путин: «Это села, поселки — Верхний Баскунчак, Успенка, Петропавловка и некоторые другие, Ленинский район Астрахани. Еще на 2005 год были запланированы мероприятия по газификации, до сих пор не решено. Посмотрите, потому что нужно, как вы знаете, с „Газпромом“ непросто договариваться, чтобы труба прошла, а синхронизировать и разводку осуществлять до потребителя».

      Также среди острых вопросов Путин отметил проблему получения земельных участков многодетными семьями и трудности с уборкой отходов.

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