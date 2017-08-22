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  • 22.08, 22:56

    Медведев поручил изучить возможность снижения ставок по ипотеке

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    Медведев поручил изучить возможность снижения ставок по ипотеке

    Медведев поручил изучить возможность снижения ставок по ипотеке

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раздал поручения по итогам совещания о развитии жилищного строительства, которое прошло 11 августа в Пензе.

    Минстрою и Минфину России совместно с Центробанком и АИЖК глава кабмина поручил проанализировать возможность дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам. Предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг должны быть готовы не позднее 4 октября.

    Кроме того, Медведев отметил целесообразность скорейшего принятия законопроектов о внедрении электронной закладной и стандартов раскрытия информации о полной стоимости кредита для заемщиков на первой странице договора.

    Минстрою совместно с АИЖК также поручено представить до 15 сентября предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки.

    Кроме того, министерство и Роспотребнадзор должны будут проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования и строительства многоквартирных домов.

    смотретьМедведев призвал снижать стоимость жилья без потери качества
    Медведев призвал снижать стоимость жилья без потери качества
    На совещании в Пензе премьер заявил, что важно снижать стоимость жилья без потери качества, и остановился на удачных примерах того, как эту задачу решают в нескольких российских регионах.

    Ранее Медведев отмечал, что российская экономика готова к снижению ставок по ипотеке до 6–7%.

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