Charlie Hebdo высмеял теракты в Испании

Скандальный французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Барселоне.
Рисунок размещен на сайте издания. На нем изображен белый фургон с помятым капотом, в его шины и крышу воткнуты шпага и пики — инструменты участников корриды. Рядом с машиной стоит тореадор, схватившийся за голову. Карикатуру сопровождает надпись «Барселона: безопасность снова под вопросом».
17 августа на оживленной туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона начал давить людей. В этот же день аналогичный теракт произошел в Камбрильсе. В общей сложности в терактах погибли 15 человек, еще более 130 пострадали.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ). Подозреваемый в наезде на людей в Барселоне был ликвидирован накануне в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс.
17 августа на оживленной туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона начал давить людей. В этот же день аналогичный теракт произошел в Камбрильсе. В общей сложности в терактах погибли 15 человек, еще более 130 пострадали.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ). Подозреваемый в наезде на людей в Барселоне был ликвидирован накануне в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс.
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