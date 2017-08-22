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  • 22.08, 22:57

    Charlie Hebdo высмеял теракты в Испании

    5 комментариев
    Charlie Hebdo высмеял теракты в Испании

    Charlie Hebdo высмеял теракты в Испании

    Charlie Hebdo высмеял теракты в Испании
  • Фото: charliehebdo.fr

    • Скандальный французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Барселоне.

    Рисунок размещен на сайте издания. На нем изображен белый фургон с помятым капотом, в его шины и крышу воткнуты шпага и пики — инструменты участников корриды. Рядом с машиной стоит тореадор, схватившийся за голову. Карикатуру сопровождает надпись «Барселона: безопасность снова под вопросом».

    17 августа на оживленной туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона начал давить людей. В этот же день аналогичный теракт произошел в Камбрильсе. В общей сложности в терактах погибли 15 человек, еще более 130 пострадали.

    смотретьПолиция: убит исполнитель теракта в Барселоне
    Полиция: убит исполнитель теракта в Барселоне
    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ). Подозреваемый в наезде на людей в Барселоне был ликвидирован накануне в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс.

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