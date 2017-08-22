Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.08, 22:57
    Украденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов. Голливуд, знаменитости, Интернет, скандалы, фото, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов

    Украденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов

    10 комментариев
    Украденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов

    Украденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов

    Украденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов

      Узнали чуть больше о своих кумирах — голливудских актрисах — сегодня поклонники по всему миру. Хакеры опубликовали в Интернете очередную порцию пикантных фотографий знаменитостей.

      Пока девушка с внешностью ангела, как ее называют топовые дизайнеры и фотографы, раздает интервью на отвлеченные темы, миллионы интернет-пользователей с интересом изучают неглянцевую сторону жизни модели Стеллы Максвелл. Всемогущие хакеры добрались и до ее облачного хранилища. Причем интимный слив даже не анонсировался. Утром, открыв Интернет, пользователи просто увидели Стеллу, позирующую кому-то очень близкому на кровати.

      А после изучения фото вместе с актрисой и певицей Майли Сайрус поклонники поняли, что мужчины в жизни Стеллы — партнеры исключительно деловые. При этом многие снимки оказались настолько откровенными, что звезды подверглись критике публики, шокированной развратностью нынешних кумиров молодежи.

      Не расстроил взлом экс-боевую подругу Максвелл Майли Сайрус. 10 лет назад она в одночасье стала кумиром всех тинейджеров после выхода на экран фильма с ее участием, и с той поры выросла из роли послушной девочки. Похоже, плохому научила и Стеллу. Той, к слову, польстило, что бывшая подруга даже после их ссоры в 2015 году до сих пор хранит в телефоне совместные снимки. Как, впрочем, и фото другой голливудской знаменитости Кристен Стюарт. Звезда саги о вампирах открыто игнорирует расспросы на эту тему, соглашаясь говорить только о работе.

      Под горячую руку взломщиков попала и актриса Уилла Холланд. Романтичные роли в кино, милая внешность — теперь все это никак не вяжется с фото, хранившимися до этого дня в ее телефоне. На снимках — Уилла, видимо, в очень жаркий день сидит на кровати и смотрит в объектив неизвестного фотографа. Реакции на взлом от девушки пока не последовало. Как и от актрисы Энн Хэтэуэй, которая также стала недавно жертвой хакеров.

      Кто не стал молчать и обещал добраться до хакеров, так это знаменитый гольфист и миллиардер Тайгер Вудс. На то, как он обращается со своей клюшкой, готовы смотреть миллионы преданных фанатов. Но только на это, говорит Тайгер. А не на содержимое телефона его экс-подруги. Ей — горнолыжнице Линдси Вонн — он во время их бурного романа высылал эротические фото. Делиться этим с широкой публикой спортсмен и его бывшая возлюбленная не хотели.

      В результате, похоже, в одиночку, без поддержки более раскрепощенных актрис разгневанный Тайгер Вудс уже добился блокировки сайта, на котором хакеры выложили интимные фото. И отнес заявление в суд с требованием как можно скорее найти и наказать тех, кто так бесцеремонно ворвался в его жизнь, разбередил прошлое и выставил скрытое напоказ.

      Новости по теме

      «Голая» утечка из Голливуда

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru