Украденные хакерами интимные фото голливудских актрис шокировали фанатов

Узнали чуть больше о своих кумирах — голливудских актрисах — сегодня поклонники по всему миру. Хакеры опубликовали в Интернете очередную порцию пикантных фотографий знаменитостей.
Пока девушка с внешностью ангела, как ее называют топовые дизайнеры и фотографы, раздает интервью на отвлеченные темы, миллионы интернет-пользователей с интересом изучают неглянцевую сторону жизни модели Стеллы Максвелл. Всемогущие хакеры добрались и до ее облачного хранилища. Причем интимный слив даже не анонсировался. Утром, открыв Интернет, пользователи просто увидели Стеллу, позирующую кому-то очень близкому на кровати.
А после изучения фото вместе с актрисой и певицей Майли Сайрус поклонники поняли, что мужчины в жизни Стеллы — партнеры исключительно деловые. При этом многие снимки оказались настолько откровенными, что звезды подверглись критике публики, шокированной развратностью нынешних кумиров молодежи.
Не расстроил взлом экс-боевую подругу Максвелл Майли Сайрус. 10 лет назад она в одночасье стала кумиром всех тинейджеров после выхода на экран фильма с ее участием, и с той поры выросла из роли послушной девочки. Похоже, плохому научила и Стеллу. Той, к слову, польстило, что бывшая подруга даже после их ссоры в 2015 году до сих пор хранит в телефоне совместные снимки. Как, впрочем, и фото другой голливудской знаменитости Кристен Стюарт. Звезда саги о вампирах открыто игнорирует расспросы на эту тему, соглашаясь говорить только о работе.
Под горячую руку взломщиков попала и актриса Уилла Холланд. Романтичные роли в кино, милая внешность — теперь все это никак не вяжется с фото, хранившимися до этого дня в ее телефоне. На снимках — Уилла, видимо, в очень жаркий день сидит на кровати и смотрит в объектив неизвестного фотографа. Реакции на взлом от девушки пока не последовало. Как и от актрисы Энн Хэтэуэй, которая также стала недавно жертвой хакеров.
Кто не стал молчать и обещал добраться до хакеров, так это знаменитый гольфист и миллиардер Тайгер Вудс. На то, как он обращается со своей клюшкой, готовы смотреть миллионы преданных фанатов. Но только на это, говорит Тайгер. А не на содержимое телефона его экс-подруги. Ей — горнолыжнице Линдси Вонн — он во время их бурного романа высылал эротические фото. Делиться этим с широкой публикой спортсмен и его бывшая возлюбленная не хотели.
В результате, похоже, в одиночку, без поддержки более раскрепощенных актрис разгневанный Тайгер Вудс уже добился блокировки сайта, на котором хакеры выложили интимные фото. И отнес заявление в суд с требованием как можно скорее найти и наказать тех, кто так бесцеремонно ворвался в его жизнь, разбередил прошлое и выставил скрытое напоказ.
А после изучения фото вместе с актрисой и певицей Майли Сайрус поклонники поняли, что мужчины в жизни Стеллы — партнеры исключительно деловые. При этом многие снимки оказались настолько откровенными, что звезды подверглись критике публики, шокированной развратностью нынешних кумиров молодежи.
Не расстроил взлом экс-боевую подругу Максвелл Майли Сайрус. 10 лет назад она в одночасье стала кумиром всех тинейджеров после выхода на экран фильма с ее участием, и с той поры выросла из роли послушной девочки. Похоже, плохому научила и Стеллу. Той, к слову, польстило, что бывшая подруга даже после их ссоры в 2015 году до сих пор хранит в телефоне совместные снимки. Как, впрочем, и фото другой голливудской знаменитости Кристен Стюарт. Звезда саги о вампирах открыто игнорирует расспросы на эту тему, соглашаясь говорить только о работе.
Под горячую руку взломщиков попала и актриса Уилла Холланд. Романтичные роли в кино, милая внешность — теперь все это никак не вяжется с фото, хранившимися до этого дня в ее телефоне. На снимках — Уилла, видимо, в очень жаркий день сидит на кровати и смотрит в объектив неизвестного фотографа. Реакции на взлом от девушки пока не последовало. Как и от актрисы Энн Хэтэуэй, которая также стала недавно жертвой хакеров.
Кто не стал молчать и обещал добраться до хакеров, так это знаменитый гольфист и миллиардер Тайгер Вудс. На то, как он обращается со своей клюшкой, готовы смотреть миллионы преданных фанатов. Но только на это, говорит Тайгер. А не на содержимое телефона его экс-подруги. Ей — горнолыжнице Линдси Вонн — он во время их бурного романа высылал эротические фото. Делиться этим с широкой публикой спортсмен и его бывшая возлюбленная не хотели.
В результате, похоже, в одиночку, без поддержки более раскрепощенных актрис разгневанный Тайгер Вудс уже добился блокировки сайта, на котором хакеры выложили интимные фото. И отнес заявление в суд с требованием как можно скорее найти и наказать тех, кто так бесцеремонно ворвался в его жизнь, разбередил прошлое и выставил скрытое напоказ.
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