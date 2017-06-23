Выпускники со всех уголков страны собираются в Петербурге на «Алые паруса»

Северная столица готова к празднику выпускников. Места на набережных уже занимают гости из других регионов.

До праздника выпускников «Алые паруса» остаются считаные часы. В центре Петербурга завершились приготовления, прошли репетиции. Музыканты настроили оборудование, а команда знаменитого брига «Три короны» проверила обновленные паруса.



Шведский корабль по традиции станет неизменным элементом красочного шоу. Днем для прохода судна подняли пролет Троицкого моста. Внештатная разводка переправы собрала немало зрителей. Еще больше ожидается вечером.



Некоторые занимают места уже сейчас, чтобы увидеть спектакль на Неве с лучшего ракурса. Так поступили выпускники и их родители из Нижегородской области, которые специально приехали на «Алые паруса» на берега Невы с берегов Волги.



В этом году красок празднику добавят и инструменты. «Алые паруса» пройдут под аккомпанемент красных роялей. Их установили у Петропавловской крепости, Троицкого моста и на стрелке Васильевского острова.



Музыкальное шоу начнется в 22:00. А до этого на Дворцовой площади выступят молодые коллективы. Хедлайнером концерта станет Илья Лагутенко с группой «Мумий Тролль».