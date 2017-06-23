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  • 23.06, 21:24
    В Москве утвердили программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, Сочи, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве утвердили программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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    В Москве утвердили программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов

    В Москве утвердили программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов

      Выстраивание диалога и дружеских отношений между людьми из разных стран — это цель предстоящего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

      Сегодня в Москве встретились организаторы фестиваля. Они заявили, что вся программа уже согласована.

      Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи в октябре.

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