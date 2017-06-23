В Москве утвердили программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Выстраивание диалога и дружеских отношений между людьми из разных стран — это цель предстоящего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Сегодня в Москве встретились организаторы фестиваля. Они заявили, что вся программа уже согласована.



Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи в октябре.