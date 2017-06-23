В Петербурге депутаты хотят запретить ночную продажу алкоголя на вынос

Законодательная инициатива призвана бороться с магазинами, которые под видом баров реализуют спиртное в запрещенное время. Запрет коснется и классических баров, но только в том случае, если со стойки будут продавать алкоголь в таре.

Сегодня депутаты петербургского ЗакСа поддержали инициативу комитета по законодательству, которая в корне может изменить полюбившийся лозунг «В Питере — пить». Суть состоит в том, чтобы запретить работу ночных магазинов, которые продают алкоголь, предварительно открыв бутылку. Рестораны и бары эта норма не затронет. Но только в том случае, если спиртное заказано порционно. Бутылка, которую посетитель захочет унести, также попадет под запрет.



Обычная ситуация, в которую попадали многие. Этот бар, как и сотни других в городе, учитывает желания клиентов, поэтому дает спиртные напитки на вынос. Но есть в Петербурге и десятки сетевых круглосуточных точек, которые умело сочетают в себе магазины и бары со стойками.



Просто по одному адресу значатся и те, и другие. Днем продают поштучно, ночью поглоточно. Но могут и бутылочку завернуть. Это заметили депутаты и решили повысить градус закона. Мол, продажа алкоголя в потребительской таре ночью, то есть в любых сосудах без акциза, тоже хитрая форма обойти существующий запрет.



Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству Законодательного собрания: «Я сам лично присутствовал в таких местах с целью понаблюдать, насколько это востребовано или нет. Могу сказать, что проходимость там сумасшедшая. Если есть предприниматели, которые открывают под видом кафе и ресторанов открывают круглосуточный магазин по торговле алкоголем, в том числе в запрещенный период времени, то это неправильно».



Еще одна хитрость. Если тара открыта, то она уже считается начатой в заведении, и по факту закон не нарушается. Но с новыми поправками всё может измениться.



Получается, будет неважно, открытая тара или закрытая. Их продавать будут только для того, чтобы человек употребил содержимое внутри заведения. А вот полумагазинам и полубарам депутаты всерьез рекомендуют не смешивать, чтобы потом голова не болела.



То есть и обычные бары с лицензированным ассортиментом, меню и местами, где можно распить горячительные напитки, попадают под эту правовую гребенку. Владельцы в ужасе. С таким законом урон может быть невосполнимым.



Корреспондент НТВ Антон Зыков расскажет о законе, понижающем градус ночного Петербурга.