«Это просто позор»: ФАС готовится избавить Россию от внутреннего роуминга

Понятие внутрироссийского роуминга должно исчезнуть из законодательства РФ. В настоящее время ФАС готовит юридические документы на этот счет, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
По словам Артемьева, внутреннего российского роуминга быть не должно, а в перспективе не должно существовать роуминга и внутри Таможенного союза. Он напомнил, что к настоящему времени от роуминга внутри ЕС отказались входящие в Евросоюз 28 стран, сообщает РИА Новости.
Игорь Артемьев: «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?».
Артемьев заявил, что это понятие должно сохраниться лишь как техническая характеристика, а не как юридическая категория, «позволяющая вводить определенную дополнительную плату».
В прошлом году министр связи РФ Николай Никифоров заявлял, что отмена национального роуминга является вопросом нескольких лет. При этом он выразил мнение, что законодательная отмена роуминга внутри страны спровоцирует рост цен на связь.
Игорь Артемьев: «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?».
Артемьев заявил, что это понятие должно сохраниться лишь как техническая характеристика, а не как юридическая категория, «позволяющая вводить определенную дополнительную плату».
В прошлом году министр связи РФ Николай Никифоров заявлял, что отмена национального роуминга является вопросом нескольких лет. При этом он выразил мнение, что законодательная отмена роуминга внутри страны спровоцирует рост цен на связь.
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