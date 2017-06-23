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  • 23.06, 18:22
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Госдума, законодательство, курорты, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе

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    Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе

      Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о введении пилотного проекта курортных сборов.

      Законопроект о курортном сборе разработало министерство по делам Северного Кавказа. Начиная с 2018 года, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, а также Крым могут ввести плату для туристов — до 100 рублей за каждый день пребывания.

      В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такие ставки соответствуют международному опыту, к примеру, Хорватии, Чехии, Австрии.

      Однако еще до рассмотрения документ вызвал основательную критику. В Счетной палате настаивают: учитывая состояние туристической инфраструктуры в нашей стране, сбор в 100 рублей приведет к тому, что отдых станет дороже и поток туристов снизится.

      В комитете Госдумы по бюджету и налогам с этим мнением согласны и стоят на том, что максимальную величину сбора можно было бы снизить ко второму чтению. Такая же позиция у Совета Федерации и Торгово-промышленной палаты. Тем не менее, бюджетный комитет Думы рекомендовал законопроект в первом чтении поддержать и сегодня это было сделано.

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