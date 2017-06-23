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  • 23.06, 19:54
    Троицкий мост Петербурга «взмахнул» крылом средь бела дня. Санкт-Петербург, мосты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Троицкий мост Петербурга «взмахнул» крылом средь бела дня

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    Троицкий мост Петербурга «взмахнул» крылом средь бела дня

    Троицкий мост Петербурга «взмахнул» крылом средь бела дня

      Подготовка к празднику «Алые паруса» вынудила развести один из символов Северной столицы.

      Сегодня в разгар рабочего дня развели один из пролетов Троицкого моста. Такая внештатная разводка длительностью в целые сутки — вынужденная мера в преддверии ежегодного праздника выпускников «Алые паруса».

      Крыло Троицкого моста подняли для прохода шведского брига «Три короны» с алыми парусами — главного символа торжества. Десятки тысяч юных горожан, вчерашних школьников отметят свой праздник уже вечером.

      А в 2 часа дня многие петербуржцы пришли специально к Петропавловской крепости, чтобы увидеть необычную разводку с лучшего ракурса. Ночью ни один мост, кроме Троицкого, разведен не будет. Однако по Дворцовому и Биржевому проехать всё равно будет нельзя. Их закроют для движения транспорта до утра субботы.

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