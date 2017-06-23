В преддверии возможной блокировки Telegram: как относятся к мессенджерам в других странах

Как бы ни хотелось создателям мессенджеров сохранить свои детища защищенными от контроля, это вряд ли уже удастся. Это не охота на ведьм, просто сейчас на одной чаше весов анонимность, на другой — безопасность человеческих жизней, отмечает обозреватель НТВ Марат Сетдиков.

Мало того, что мессенджеры сначала облюбовали наркодельцы, теперь в них ушли и террористы. Причем сформировав на страницах зашифрованных интернет-каналов полный цикл: пропаганда терроризма, вербовка, подготовка к теракту и сам теракт.



Некоторые мессенджеры, по сути, стали оружием. Служба безопасности запрещенного в России ИГИЛ рекомендует своим сторонникам при подготовке к терактам использовать именно интернет-мессенджеры. При этом некоторые создатели этих сервисов продолжают настаивать, что приватность — превыше всего.



Европейские правоохранительные органы решили просто выдавить террористов из интернет-сервисов. Так, накануне председатель Евросовета Дональд Туск в Брюсселе призвал создателей мессенджеров следить за своими пользователями. В Германии спецслужбам разрешено взламывать переписку, если дело касается терроризма. В Великобритании разрабатывают законопроект, согласно которому компании-провайдеры будут хранить всю историю переписки и истории посещений сайтов до востребования.



В США власти давят на провайдеров через конгресс, вынуждая сотрудничать со спецслужбами. В Китае же действует система «Золотой щит». Эта система фильтрует интернет-контент. С ее помощью заблокированы примерно две с половиной тысячи сайтов. В этом списке такие гиганты как Facebook, Youtube, Twitter. Нужно сказать, что этим пользуются местные компании и с удовольствием создают аналоги. При этом все, что нужно правоохранительным органам от создателей мессенджеров, — это их готовность к сотрудничеству.,



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