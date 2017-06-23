СК сообщил о гибели 11 младенцев в перинатальном центре Брянска

Управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело о халатности после смерти 11 новорожденных в Брянском перинатальном центре, построенном в рамках федеральной программы.
По версии следствия, в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре Брянской городской больницы №1 скончались 11 новорожденных.
Из сообщения СУ СК по Брянской области: «В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков».
В начале июня в региональных СМИ появились сообщения о высоком уровне младенческой смертности в перинатальном центре. Это подтверждали жительницы региона, которые были пациентками центра, и дети которых умерли после родов.
Между тем главный врач больницы Константин Воронцов сообщил ТАСС, что такие случаи действительно были, однако, по его словам, «все они (умершие дети — ред.) имели патологии, экстремально низкую массу тела». Он также сказал, что работа центра в настоящее время приостановлена «для проведения дезинфекционных мероприятий и никак не связана с проверками прокуратуры, СК и Росздравнадзора».
Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта в рамках федеральной программы развития перинатальных центров.
Из сообщения СУ СК по Брянской области: «В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков».
В начале июня в региональных СМИ появились сообщения о высоком уровне младенческой смертности в перинатальном центре. Это подтверждали жительницы региона, которые были пациентками центра, и дети которых умерли после родов.
Между тем главный врач больницы Константин Воронцов сообщил ТАСС, что такие случаи действительно были, однако, по его словам, «все они (умершие дети — ред.) имели патологии, экстремально низкую массу тела». Он также сказал, что работа центра в настоящее время приостановлена «для проведения дезинфекционных мероприятий и никак не связана с проверками прокуратуры, СК и Росздравнадзора».
Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта в рамках федеральной программы развития перинатальных центров.
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