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  • 23.06, 18:22
    Глава МВД РФ и генсек Интерпола обсудили вопросы сотрудничества. Интерпол, Колокольцев, МВД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Глава МВД РФ и генсек Интерпола обсудили вопросы сотрудничества

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    Глава МВД РФ и генсек Интерпола обсудили вопросы сотрудничества

    Глава МВД РФ и генсек Интерпола обсудили вопросы сотрудничества

    Глава МВД РФ и генсек Интерпола обсудили вопросы сотрудничества
    • Фото: МВД РФ

      • Вопросы сотрудничества сегодня обсудили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

      Встреча руководителей началась с небольшой экскурсии по зданию МВД РФ. Главы ведомств определили ряд задач, решение которых поможет в борьбе с глобальными угрозами. В их числе терроризм, организованная преступность, наркотрафик и незаконная миграция. Владимир Колокольцев отметил, что только за этот год при помощи сотрудников Интерпола нашей стране были выданы 25 преступников.

      Владимир Колокольцев: «Хочу отметить, что сотрудничество полиции с Интерполом развивается плодотворно. Приоритетом российской внешней политики является международное сотрудничество по борьбе с новыми вызовами и угрозами. Каналы Интерпола, с нашей точки зрения, являются наиболее универсальным механизмом сотрудничества»

      В завершение встречи глава МВД России выразил благодарность руководителю международной организации за усилия в борьбе с международной преступностью.

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