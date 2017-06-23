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  • 23.06, 16:51

    Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

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    Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

    Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

    Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в Интернете.

    Цель данной законодательный инициативы — пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в Сети. Для обозначения «зеркал» документ вводит новый термин — «копия заблокированного сайта».

    Жалобы на такие сайты в Минкомсвязь будет направлять Роскомнадзор или правообладатели. После этого ведомство в течение суток решит, является ли сайт копией ранее заблокированного. Если нарушение подтвердиться, то Минкомсвязи уведомит об этом владельцев «зеркального» сайта и Роскомнадзор. Ограничить доступ к копии пиратского сайта операторы должны будут в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора.

    Операторы поисковых систем со своей стороны должны будут прекратить выдавать в поиске страницы заблокированных ресурсов и их копий. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017 года.

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