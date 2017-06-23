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  • 23.06, 15:20

    Миллион человек поклонился мощам Николая Чудотворца в Москве

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    • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
    Миллион человек поклонился мощам Николая Чудотворца в Москве

    Миллион человек поклонился мощам Николая Чудотворца в Москве

    Миллион человек поклонился мощам Николая Чудотворца в Москве
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Миллион человек приложился к ковчегу с мощами Николая Чудотворца за 32 дня их пребывания в храме Христа Спасителя в Москве.

    Как сообщил Штаб по организации паломничества, «количество паломников из разных регионов России и стран зарубежья, поклонившихся мощам святителя Николая, достигло 1 миллиона человек». Наибольшее количество верующих зарегистрировано 7 июня — в этот день в храме Христа Спасителя побывали почти 48 тыс. человек.

    Из сообщения штаба: «По статистике, из СНГ чаще всего приезжают паломники с Украины и из Белоруссии. Автобусным сообщением в основном пользуются группы из европейской части России, причем южные регионы и Крым не уступают по количеству Центральному федеральному округу».

    В храме Христа Спасителя святыня будет доступна еще три недели — до 12 июля. В штабе подчеркнули, что в последние дни пребывания святыни ожидается наплыв паломников.

    Из сообщения штаба: «В последнюю неделю пребывания мощей в Москве штаб прогнозирует увеличение в разы количества верующих. В последнюю субботу, 8 июля, ожидается единовременное прибытие порядка 800 автобусов из регионов. Просим москвичей выбирать будние дни для поклонения».

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