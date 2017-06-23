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  • 23.06, 16:51
    Россиянка не может вывезти детей из Испании из-за влиятельного мужа-наркомана. Италия, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россиянка не может вывезти детей из Испании из-за влиятельного мужа-наркомана

    2 комментария

    Россиянка не может вывезти детей из Испании из-за влиятельного мужа-наркомана

    Россиянка не может вывезти детей из Испании <nobr>из-за</nobr> влиятельного <nobr>мужа-наркомана</nobr>

      За помощью к российским дипломатам обратилась россиянка, которая уже несколько лет живет в Севилье. Олеся Ромеро не может вернуться на родину в Тамбов. Дело в том, что супруг-испанец добился запрета на вывоз детей. По словам женщины, их жизни в опасности. Миллионер Рикардо подсел на наркотики и стал избивать ее.

      Пятикомнатная квартира в центре Испанской Севильи — роскошные интерьеры, гараж забит люксовыми авто. А любящий муж-миллионер резвится с детьми на пляже или купается в бассейне. Такие фото и видео в течение двух последних лет получали родители Олеси Ромеро в родном Тамбове. И не переставали радоваться за дочь — ее мечты о счастливой и обеспеченной жизни сбылись.

      Но неожиданно Олеся сообщила, что дверца золотой клетки захлопнулась. Жизнь ее и ее детей в опасности. Супруг запретил женщине возвращаться на родину и теперь пытается отобрать детей.

      Олеся Ромеро: «Моя жизнь с каждым днем все больше и больше становится похожа на какой-то гангстерский боевик, потому что я опасаюсь за жизнь своих детей. Мы стали заложниками этого морально неустойчивого человека с психическими какими-то сейчас наклонностями. Человек врывается в дом, человек хватается за ножи. Я просто боюсь здесь находиться».

      Олеся говорит, что поначалу это была настоящая сказка. Влиятельный испанец — владелец домов, квартир, машин, фабрик по переработке морепродуктов. Он увидел ее, молодую переводчицу, в Тамбове. Влюбился, женился, усыновил ее ребенка и предложил переехать в Севилью. Там появился второй малыш. Но вскоре муж стал злиться по любому поводу, устраивать скандалы, а недавно и вовсе избил и искусал ее на глазах прохожих.

      Олеся написала заявление в полицию и подала на развод. А потом узнала, что муж увлекся наркотиками. Рикардо Ромеро заблокировал все кредитные карты Олеси. И написал встречное заявление, в органы опеки. В результате надзорные органы потребовали, чтобы женщина сдала российские паспорта детей.

      И Олеся, и ее родители в России обратились за помощью к дипломатам. В надежде на скорую помощь Олеся изо всех сил старается, чтобы дети не почувствовали опасности и ее страха. Ведь бывший супруг совсем недавно напомнил ей, что он очень влиятельный человек и привык добиваться желаемого.

      Подробности — в видеоматериале.

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