Россиянка не может вывезти детей из Испании из-за влиятельного мужа-наркомана

За помощью к российским дипломатам обратилась россиянка, которая уже несколько лет живет в Севилье. Олеся Ромеро не может вернуться на родину в Тамбов. Дело в том, что супруг-испанец добился запрета на вывоз детей. По словам женщины, их жизни в опасности. Миллионер Рикардо подсел на наркотики и стал избивать ее.

Пятикомнатная квартира в центре Испанской Севильи — роскошные интерьеры, гараж забит люксовыми авто. А любящий муж-миллионер резвится с детьми на пляже или купается в бассейне. Такие фото и видео в течение двух последних лет получали родители Олеси Ромеро в родном Тамбове. И не переставали радоваться за дочь — ее мечты о счастливой и обеспеченной жизни сбылись.



Но неожиданно Олеся сообщила, что дверца золотой клетки захлопнулась. Жизнь ее и ее детей в опасности. Супруг запретил женщине возвращаться на родину и теперь пытается отобрать детей.



Олеся Ромеро: «Моя жизнь с каждым днем все больше и больше становится похожа на какой-то гангстерский боевик, потому что я опасаюсь за жизнь своих детей. Мы стали заложниками этого морально неустойчивого человека с психическими какими-то сейчас наклонностями. Человек врывается в дом, человек хватается за ножи. Я просто боюсь здесь находиться».



Олеся говорит, что поначалу это была настоящая сказка. Влиятельный испанец — владелец домов, квартир, машин, фабрик по переработке морепродуктов. Он увидел ее, молодую переводчицу, в Тамбове. Влюбился, женился, усыновил ее ребенка и предложил переехать в Севилью. Там появился второй малыш. Но вскоре муж стал злиться по любому поводу, устраивать скандалы, а недавно и вовсе избил и искусал ее на глазах прохожих.



Олеся написала заявление в полицию и подала на развод. А потом узнала, что муж увлекся наркотиками. Рикардо Ромеро заблокировал все кредитные карты Олеси. И написал встречное заявление, в органы опеки. В результате надзорные органы потребовали, чтобы женщина сдала российские паспорта детей.



И Олеся, и ее родители в России обратились за помощью к дипломатам. В надежде на скорую помощь Олеся изо всех сил старается, чтобы дети не почувствовали опасности и ее страха. Ведь бывший супруг совсем недавно напомнил ей, что он очень влиятельный человек и привык добиваться желаемого.



Подробности — в видеоматериале.