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  • 23.06, 15:20
    Серийных насильников-педофилов приговорили к тюремным срокам в Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону, педофилия, приговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Серийных насильников-педофилов приговорили к тюремным срокам в Ростове-на-Дону

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    Серийных <nobr>насильников-педофилов</nobr> приговорили к тюремным срокам в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Серийных насильников-педофилов приговорили к тюремным срокам в Ростове-на-Дону

    Серийных <nobr>насильников-педофилов</nobr> приговорили к тюремным срокам в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

      Приговор серийным насильникам вынесли в суде Ростова-на-Дону. Четверо признаны виновными в надругательствах над школьниками.

      Сыщикам удалось доказать, что Абукар Полонкоев и его сообщники на протяжении нескольких лет издевались над двумя семилетними мальчиками. Как следует из материалов дела, совершали сексуальное насилие, избивали и угрожали расправой.

      Один из преступников уже был судим. Полонкоева доставили на процесс из колонии, где он сейчас отбывает наказание за участие в незаконном вооруженном формировании. По словам родственников, которые пришли на итоговое заседание, после случившегося с детьми продолжают работать психологи.

      Родственница потерпевших: «Мальчик замкнулся, ушел в себя. Потерял интерес к учебе, боялся выходить во двор. В магазин идет, мы должны сопровождать. Мы не могли понять, в чем дело».

      Абукара Полонкоева суд приговорил к 19 годам лишения свободы, не менее суровые наказания получили и его подельники.

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