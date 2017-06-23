Серийных насильников-педофилов приговорили к тюремным срокам в Ростове-на-Дону

Приговор серийным насильникам вынесли в суде Ростова-на-Дону . Четверо признаны виновными в надругательствах над школьниками.

Сыщикам удалось доказать, что Абукар Полонкоев и его сообщники на протяжении нескольких лет издевались над двумя семилетними мальчиками. Как следует из материалов дела, совершали сексуальное насилие, избивали и угрожали расправой.



Один из преступников уже был судим. Полонкоева доставили на процесс из колонии, где он сейчас отбывает наказание за участие в незаконном вооруженном формировании. По словам родственников, которые пришли на итоговое заседание, после случившегося с детьми продолжают работать психологи.



Родственница потерпевших: «Мальчик замкнулся, ушел в себя. Потерял интерес к учебе, боялся выходить во двор. В магазин идет, мы должны сопровождать. Мы не могли понять, в чем дело».



Абукара Полонкоева суд приговорил к 19 годам лишения свободы, не менее суровые наказания получили и его подельники.