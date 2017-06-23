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  • 23.06, 15:20
    Знаменитости и олигархи показали шикарные наряды на скачках в Аскоте. Великобритания, кони и конный спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Знаменитости и олигархи показали шикарные наряды на скачках в Аскоте

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    Знаменитости и олигархи показали шикарные наряды на скачках в Аскоте

    Знаменитости и олигархи показали шикарные наряды на скачках в Аскоте

    Знаменитости и олигархи показали шикарные наряды на скачках в Аскоте

      В эти дни в британском городке Аскот проходят королевские скачки, которые в последние годы из грандиозного мероприятия для аристократов превратились в ярмарку тщеславия, попасть на которую может любой желающий, купив билет и соблюдая дресс-код. Помимо членов королевской семьи, приезжают знаменитости и олигархи — в лучших нарядах, бриллиантах и традиционно гигантских шляпах.

      Дресс-код на скачках в Аскоте неизменен. Костюм и туфли для мужчин — с послаблением для тех, кто свалился с лошади. Девушкам нужно одеваться так, чтобы ни один мужчина не прошел мимо. Социальные различия здесь сохраняются столетиями. Одни семьи веками ездят в королевскую ложу Аскота, другие веками продают им розы.

      В отличие от XIX века, сегодня девушки могут быть без спутников. Мужчины — это ответственность, за ними нужно следить, а девушки в Lady’s Day хотят отдохнуть. В области потребления алкоголя английские женщины давно добились полного равноправия с мужчинами.

      Наши девушки шампанское не пьют, они им наполняют ванну. Так утверждают английские создатели фильма «Встречайте русских!». Русских англичане встречают теперь и на английских скачках тоже. Встречают с почтением, соразмерным диаметру их шляпы.

      Подробности — в видеоматериале.

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