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  • 23.06, 13:49

    Порнозвезда пообещала устроить оргию со сборной России в случае победы на КК-2017

    3 комментария
    Порнозвезда пообещала устроить оргию со сборной России в случае победы на <nobr>КК-2017</nobr>

    Порнозвезда пообещала устроить оргию со сборной России в случае победы на КК-2017

    Порнозвезда пообещала устроить оргию со сборной России в случае победы на <nobr>КК-2017</nobr>
  • Фото: instagram.com

    • Самая известная российская порноактриса Алина Ерёменко заявила, что готова к оргии с футболистами сборной России, если они выиграют Кубок конфедераций.

    В субботу россиянам предстоит матч с мексиканцами. Для выхода из группы подопечным Станислава Черчесова нужна только победа.

    Алина Ерёменко: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться».

    Алина Henessy в 2015 году стала первой россиянкой, получившей награду на AVN Awards. Главной награды в мире порно она удостоилась за сцену с Самантой Бентли и легендарным итальянским порноактером Рокко Сиффреди.

    Алина Ерёменко также известна тем, что пообещала Александру Кокорину 16-часовой секс-марафон за пять голов в чемпионате России — 2015. Форвард тогда с задачей не справился.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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