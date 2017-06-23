Порнозвезда пообещала устроить оргию со сборной России в случае победы на КК-2017

Самая известная российская порноактриса Алина Ерёменко заявила, что готова к оргии с футболистами сборной России, если они выиграют Кубок конфедераций.
|
6069
В субботу россиянам предстоит матч с мексиканцами. Для выхода из группы подопечным Станислава Черчесова нужна только победа.
Алина Ерёменко: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться».
Алина Henessy в 2015 году стала первой россиянкой, получившей награду на AVN Awards. Главной награды в мире порно она удостоилась за сцену с Самантой Бентли и легендарным итальянским порноактером Рокко Сиффреди.
Алина Ерёменко также известна тем, что пообещала Александру Кокорину 16-часовой секс-марафон за пять голов в чемпионате России — 2015. Форвард тогда с задачей не справился.
Алина Ерёменко: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться».
Алина Henessy в 2015 году стала первой россиянкой, получившей награду на AVN Awards. Главной награды в мире порно она удостоилась за сцену с Самантой Бентли и легендарным итальянским порноактером Рокко Сиффреди.
Алина Ерёменко также известна тем, что пообещала Александру Кокорину 16-часовой секс-марафон за пять голов в чемпионате России — 2015. Форвард тогда с задачей не справился.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии