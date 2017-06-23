Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе

Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о курортном сборе. Однако и комитет Думы по бюджету, и Счетная палата его раскритиковали. Говорят, что российские курорты пока не готовы к тому, чтобы за них доплачивать.
Законопроект о введении курортного сбора разработало министерство по делам Северного Кавказа. Как следует из документа, с 2018 года Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края получат право ввести плату для туристов до 100 рублей за каждый день пребывания. В пояснительной записке сказано, что такие ставки соответствуют международному опыту. Например, Хорватии, Чехии, Австрии.
Но в Счетной палате настаивают, что, учитывая состояние туристической инфраструктуры в России, сбор в 100 рублей приведет к удорожанию отдыха и снижению турпотока.
В комитете Госдумы по бюджету и налогам также полагают, что туристов может стать меньше, и стоят на том, что максимальную величину сбора можно было бы снизить ко второму чтению.
Такая же позиция у Совета Федерации и Торгово-промышленной палаты. Тем не менее, в первом чтении комитет Госдумы рекомендовал законопроект поддержать.
О связанных с курортным сбором рисках глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал в интервью НТВ на полях экономического форума в Санкт-Петербурге.
Но в Счетной палате настаивают, что, учитывая состояние туристической инфраструктуры в России, сбор в 100 рублей приведет к удорожанию отдыха и снижению турпотока.
В комитете Госдумы по бюджету и налогам также полагают, что туристов может стать меньше, и стоят на том, что максимальную величину сбора можно было бы снизить ко второму чтению.
Такая же позиция у Совета Федерации и Торгово-промышленной палаты. Тем не менее, в первом чтении комитет Госдумы рекомендовал законопроект поддержать.
О связанных с курортным сбором рисках глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал в интервью НТВ на полях экономического форума в Санкт-Петербурге.
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