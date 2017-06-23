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  • 23.06, 10:47

    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились почти миллион человек

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились почти миллион человек

    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились почти миллион человек

    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились почти миллион человек
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Без малого миллион человек поклонились мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, которые месяц назад впервые в истории были доставлены в Россию из Италии.

    Как сообщает совместный пресс-центр Русской церкви и правительства столицы, по данным на утро пятницы, общее количество пришедших к святыне в Москве составило 989200 человек. Учитывая, что ежедневно к мощам святителя приходят от 25 тыс. до 42 тыс. верующих, можно сказать, что сегодня будет уверенно побит миллионный рубеж.

    В храме Христа Спасителя святыня будет доступна еще три недели — до 12 июля, а с 13 по 28 июля она будет находиться в Петербурге.

    Столь массовое паломничество к привезенным из-за рубежа святыням происходило и ранее. Так, за время пребывания в Москве и других российских городах пояса Богородицы, привезенного в 2011 году из Ватопедского монастыря на Афоне, святыне поклонились более 3,5 млн. человек.

    В 2006 году из Богородицкого монастыря в Черногории была доставлена десница Иоанна Предтечи, которую посетили более 2 млн. верующих в 18 городах России, Украины и Белоруссии.

    В 2004–2005 годах из Иерусалима в 70 епархий Русской церкви в России и СНГ были привезены святые мощи великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и инокини Варвары. За полгода им поклонилось около 10 млн. человек.

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