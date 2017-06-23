Вернуть на доследование
ТВ-Эфир
Вернуть на доследование
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.06, 06:13

    ВКС РФ за неделю провели 14 перехватов самолетов-разведчиков

    комментировать

    ВКС РФ за неделю провели 14 перехватов самолетов-разведчиков

    ВКС РФ за неделю провели 14 перехватов <nobr>самолетов-разведчиков</nobr>

    Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов самолетов-разведчиков у границ РФ.

    Перехваты производили истребители МиГ-31 и Су-27. Всего разведывательных полетов, которые выполняли иностранные самолеты у границ России, за неделю зафиксировано 23, 10 из них провели ВС США, 4 — Норвегия.

    Еще три полета на счету Швеции, и по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также у границ России были замечены разведчики Португалии и Японии, передает РИА Новости.

    Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. К ним также присоединялись истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru