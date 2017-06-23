ВКС РФ за неделю провели 14 перехватов самолетов-разведчиков

Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов
самолетов-разведчиков у границ РФ.
Перехваты производили истребители МиГ-31 и Су-27. Всего разведывательных полетов, которые выполняли иностранные самолеты у границ России, за неделю зафиксировано 23, 10 из них провели ВС США, 4 — Норвегия.
Еще три полета на счету Швеции, и по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также у границ России были замечены разведчики Португалии и Японии, передает РИА Новости.
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. К ним также присоединялись истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Еще три полета на счету Швеции, и по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также у границ России были замечены разведчики Португалии и Японии, передает РИА Новости.
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. К ним также присоединялись истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
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