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  • 23.06, 06:14

    В Киеве задержали владельца онлайн-издания «Страна»

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    В Киеве задержали владельца <nobr>онлайн-издания</nobr> «Страна»

    В Киеве задержали владельца онлайн-издания «Страна»

    В Киеве задержали владельца <nobr>онлайн-издания</nobr> «Страна»
  • Фото: LlutsenkoYuri /facebook.com

    • Владелец Интернет-издания Strana.ua («Страна») Игорь Гужва задержан в Киеве по подозрению в получении взятки.

    Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, Гужва «требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». У следствия имеются аудио- и видеодоказательства, отметил Луценко.

    Добрехався, нарешті, до правди.

    За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва поліцією затримано І. Гужву, який вимагав і …

    Опубликовано Юрій Луценко 22 июня 2017 г.

    Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции.

    Сам журналист заявил, что связывает свое задержание с депутатом-радикалом Дмитрием Линько. Его люди, рассказал Гужва, якобы предлагали 20 тыс. долларов за снятие с сайта материала о нем, однако от «Страны» последовал отказ. «Властям надоело терпеть нашу „Страну“», цитирует журналиста «Интерфакс».

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