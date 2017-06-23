В Киеве задержали владельца онлайн-издания «Страна»

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Интернет-издания Strana.ua («Страна») Игорь Гужва задержан в Киеве по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, Гужва «требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». У следствия имеются аудио- и видеодоказательства, отметил Луценко.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции.
Сам журналист заявил, что связывает свое задержание с депутатом-радикалом Дмитрием Линько. Его люди, рассказал Гужва, якобы предлагали 20 тыс. долларов за снятие с сайта материала о нем, однако от «Страны» последовал отказ. «Властям надоело терпеть нашу „Страну“», цитирует журналиста «Интерфакс».
Добрехався, нарешті, до правди.Опубликовано Юрій Луценко 22 июня 2017 г.
За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва поліцією затримано І. Гужву, який вимагав і …
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции.
Сам журналист заявил, что связывает свое задержание с депутатом-радикалом Дмитрием Линько. Его люди, рассказал Гужва, якобы предлагали 20 тыс. долларов за снятие с сайта материала о нем, однако от «Страны» последовал отказ. «Властям надоело терпеть нашу „Страну“», цитирует журналиста «Интерфакс».
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