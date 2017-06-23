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  • 23.06, 04:43

    Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по «российскому делу»

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    • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson
    <nobr>Экс-глава</nobr> штаба Клинтон выступит в конгрессе по «российскому делу»

    Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по «российскому делу»

    <nobr>Экс-глава</nobr> штаба Клинтон выступит в конгрессе по «российскому делу»
  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson

    • Бывший руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста на следующей неделе даст показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

    Как сообщил телеканал CNN, комитет по разведке палаты представителей планирует допросить Подесту. Именно взлом его электронного почтового сервера считается центральным элементом во «вторжении РФ» в американские выборы.


    Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета. Показания он будет давать за закрытыми дверями, передает РИА Новости.

    В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

    В Кремле все обвинения отвергали, отмечая, что истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания переписки.

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