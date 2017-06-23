Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по «российскому делу»

Бывший руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста на следующей неделе даст показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.
Как сообщил телеканал CNN, комитет по разведке палаты представителей планирует допросить Подесту. Именно взлом его электронного почтового сервера считается центральным элементом во «вторжении РФ» в американские выборы.
Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета. Показания он будет давать за закрытыми дверями, передает РИА Новости.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
В Кремле все обвинения отвергали, отмечая, что истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания переписки.
First on CNN: House intel panel plans to interview Clinton campaign chairman John Podesta next week, sources say https://t.co/DWueDorjnj pic.twitter.com/tgjmxNfWhM— CNN (@CNN) 22 июня 2017 г.
Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета. Показания он будет давать за закрытыми дверями, передает РИА Новости.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
В Кремле все обвинения отвергали, отмечая, что истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания переписки.
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