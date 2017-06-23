Мэй обещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что не будет заставлять граждан стран ЕС покидать территорию Великобританию после Brexit.
Об этом она заявила во время саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. В то же время она предупредила, что после выхода из Евросоюза все спорные вопросы в Великобритании, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами, а не Судебной палатой Европейского союза, передает «Интерфакс».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрила решение Мэй. Однако, по ее мнению, вопрос о положении граждан ЕС в Великобритании после Brexit требует дополнительной проработки, передает ТАСС.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Тереза Мэй дала нам сегодня ясно понять, что граждане ЕС, находящиеся в Великобритании в течение пяти лет, полностью сохранят свои права. Это хороший старт».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрила решение Мэй. Однако, по ее мнению, вопрос о положении граждан ЕС в Великобритании после Brexit требует дополнительной проработки, передает ТАСС.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Тереза Мэй дала нам сегодня ясно понять, что граждане ЕС, находящиеся в Великобритании в течение пяти лет, полностью сохранят свои права. Это хороший старт».
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