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  • 23.06, 04:43

    Мэй обещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

    комментировать
    • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes
    Мэй обещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

    Мэй обещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

    Мэй обещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit
  • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes

    • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что не будет заставлять граждан стран ЕС покидать территорию Великобританию после Brexit.

    Об этом она заявила во время саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. В то же время она предупредила, что после выхода из Евросоюза все спорные вопросы в Великобритании, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами, а не Судебной палатой Европейского союза, передает «Интерфакс».

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрила решение Мэй. Однако, по ее мнению, вопрос о положении граждан ЕС в Великобритании после Brexit требует дополнительной проработки, передает ТАСС.

    Ангела Меркель    , канцлер ФРГ: «Тереза Мэй дала нам сегодня ясно понять, что граждане ЕС, находящиеся в Великобритании в течение пяти лет, полностью сохранят свои права. Это хороший старт».

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