Гособвинение требует 12 лет тюрьмы для питерского генерала Быкова

В ходе прений сторон по громкому делу о «золотых парашютах» прокуратура выдвинула требования касательно наказания для бывшего руководителя ГУ МВД по
Северо-Западу.
Гособвинение просит Дзержинский районный суд назначить Быкову 12 лет лишения свободы и назначить штраф в 1 млн рублей. Виталий Быков и некоторые из его подчиненных являются фигурантами так называемого дела о «золотых парашютах». Их обвиняют в растрате, подлоге и покушении на мошенничество.
По версии следствия, при упразднении ГУ МВД в 2014 году они задним числом оформили приказы на выдачу премий. В результате 32 сотрудника получили в общей сложности 19 миллионов рублей. При этом самые крупные выплаты, доходившие до 750 тысяч, достались приближенным генерала.
Также сторона обвинения просила суд лишить Быкова звания генерал-майора полиции, так как его поступки дискредитируют звание офицера и работу правоохранительных органов.
Кроме того, по данным следствия, при ликвидации своего подразделения Быков пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских, напоминает ТАСС. При этом основные фигуранты дела своей вины не признают.
По версии следствия, при упразднении ГУ МВД в 2014 году они задним числом оформили приказы на выдачу премий. В результате 32 сотрудника получили в общей сложности 19 миллионов рублей. При этом самые крупные выплаты, доходившие до 750 тысяч, достались приближенным генерала.
Также сторона обвинения просила суд лишить Быкова звания генерал-майора полиции, так как его поступки дискредитируют звание офицера и работу правоохранительных органов.
Кроме того, по данным следствия, при ликвидации своего подразделения Быков пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских, напоминает ТАСС. При этом основные фигуранты дела своей вины не признают.
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