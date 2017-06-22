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  • 22.06, 19:38
    Петербуржцы впервые судятся с хозяевами хостела. Санкт-Петербург, жилье, отели и гостиницы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербуржцы впервые судятся с хозяевами хостела

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    Петербуржцы впервые судятся с хозяевами хостела

    Петербуржцы впервые судятся с хозяевами хостела

      Сегодня в Петроградском районном суде началось рассмотрение дела, которое может стать прецедентом для целой отрасли.

      Прокуратура просит запретить деятельность хостела на последнем этаже дома №8 по Офицерскому переулку. К слову, использование помещений просторных квартир в формате мини-отеля — невероятно популярный бизнес в Петербурге. Однако, когда при этом проводится незаконная перепланировка, а постоянно сменяющиеся сомнительные постояльцы доставляют беспокойство другим жильцам, пачки жалоб получают органы власти.

      Кроме прокуратуры в случае с Офицерским, 8 (а этот адрес можно найти даже на всемирно известных сайтах бронирования комнат), никто из правоохранительных органов не отреагировал. По словам собственников квартир, Государственная жилищная инспекция, администрация района и другие ведомства довольствовались лишь заявлениями управляющей компании о том, что никакого отеля на последнем этаже нет, а незаконные перепланировки не производились. В то время как переформатированное помещение уже не раз портило жизнь авторам жалобы в прокуратуру.

      Виктор Веселов, житель дома №8 по Офицерскому переулку: «Они убрали кухню, все соответствующие коммуникации и сделали там туалет с ванной. Это неуместно и неприятно. Более того, запрещено, чтобы над кухонным помещением располагался туалет».

      Представитель компании, предоставляющий в аренду комнаты на Офицерском, 8, заявил, что помещения на последнем этаже не являются отелем. А сдавать квартиру в краткосрочную аренду по частям по гражданским договорам не запрещено Жилищным кодексом.

      Правда, характер взаимоотношений с сервисами онлайн-бронирования, раскрывающий суть работы организации, юрист объяснить не смог. Поэтому на следующее заседание в суд вызван руководитель организации.

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