Петербуржцы впервые судятся с хозяевами хостела

Сегодня в Петроградском районном суде началось рассмотрение дела, которое может стать прецедентом для целой отрасли.

Прокуратура просит запретить деятельность хостела на последнем этаже дома №8 по Офицерскому переулку. К слову, использование помещений просторных квартир в формате мини-отеля — невероятно популярный бизнес в Петербурге. Однако, когда при этом проводится незаконная перепланировка, а постоянно сменяющиеся сомнительные постояльцы доставляют беспокойство другим жильцам, пачки жалоб получают органы власти.



Кроме прокуратуры в случае с Офицерским, 8 (а этот адрес можно найти даже на всемирно известных сайтах бронирования комнат), никто из правоохранительных органов не отреагировал. По словам собственников квартир, Государственная жилищная инспекция, администрация района и другие ведомства довольствовались лишь заявлениями управляющей компании о том, что никакого отеля на последнем этаже нет, а незаконные перепланировки не производились. В то время как переформатированное помещение уже не раз портило жизнь авторам жалобы в прокуратуру.



Виктор Веселов, житель дома №8 по Офицерскому переулку: «Они убрали кухню, все соответствующие коммуникации и сделали там туалет с ванной. Это неуместно и неприятно. Более того, запрещено, чтобы над кухонным помещением располагался туалет».



Представитель компании, предоставляющий в аренду комнаты на Офицерском, 8, заявил, что помещения на последнем этаже не являются отелем. А сдавать квартиру в краткосрочную аренду по частям по гражданским договорам не запрещено Жилищным кодексом.



Правда, характер взаимоотношений с сервисами онлайн-бронирования, раскрывающий суть работы организации, юрист объяснить не смог. Поэтому на следующее заседание в суд вызван руководитель организации.