Кучма: Евросоюз ставит Украину на колени

Европа ставит Украину на колени и не оказывает конкретной помощи. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма на балтийско-черноморском форуме «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора».

Как отмечают украинские СМИ, Кучма обратил внимание на то, что украинцы совсем забыли о своей экономике, которая буквально разваливается на глазах.



Леонид Кучма: «Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высокотехнологических производств практически нет».



Экс-президент Украины раскритиковал радость некоторых людей от торговых отношений с Европой. По его словам, практически весь экспорт — это сельскохозяйственная продукция. При этом предоставленные Украине квоты были выработаны за первый квартал.



Леонид Кучма: «А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги?».



Кучма подчеркнул, что если Украина продолжит оставаться нищей, то она никому не будет нужна. Он подчеркнул, что сейчас про Украину не вспоминают даже европейские СМИ.