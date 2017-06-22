В Сети появилось видео «падения метеорита» в Подмосковье

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено возможное падение метеорита в районе подмосковного Домодедова.
Запись на YouTube выложил пользователь по имени Сергей. На кадрах видно, как сумеречное небо рассекает горящий объект. Через несколько секунд он пропадает из виду.
Видео снято на регистратор, установленный в салоне автомобиля. Впрочем, некоторые пользователи усомнились в подлинности записи. В частности, вопросы вызвал тот факт, что у автомобиля во время движения были выключены фары.
Видео снято на регистратор, установленный в салоне автомобиля. Впрочем, некоторые пользователи усомнились в подлинности записи. В частности, вопросы вызвал тот факт, что у автомобиля во время движения были выключены фары.
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