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  • 22.06, 19:38
    В Сети появилось видео «падения метеорита» в Подмосковье. Московская область, метеорит. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сети появилось видео «падения метеорита» в Подмосковье

    2 комментария
    В Сети появилось видео «падения метеорита» в Подмосковье

    В Сети появилось видео «падения метеорита» в Подмосковье

    В Сети появилось видео «падения метеорита» в Подмосковье

      В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено возможное падение метеорита в районе подмосковного Домодедова.

      Запись на YouTube выложил пользователь по имени Сергей. На кадрах видно, как сумеречное небо рассекает горящий объект. Через несколько секунд он пропадает из виду.

      Видео снято на регистратор, установленный в салоне автомобиля. Впрочем, некоторые пользователи усомнились в подлинности записи. В частности, вопросы вызвал тот факт, что у автомобиля во время движения были выключены фары.

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