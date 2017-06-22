На Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием

Ветераны и труженики тыла сегодня приняли участие в
акции-реквиеме на Поклонной горе. Гостей встретили «фронтовые бригады» — артисты в военной форме образца 1941 года.
Во время исполнения знаменитой песни «На безымянной высоте» пропал звук, но певец продолжил петь без аккомпанемента. Ветераны ему подпевали.
Акция завершилась возложением венков к Вечному огню.
Акция завершилась возложением венков к Вечному огню.
Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России.Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.
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