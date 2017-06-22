На Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием

Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России. Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

Во время исполнения знаменитой песни «На безымянной высоте» пропал звук, но певец продолжил петь без аккомпанемента. Ветераны ему подпевали.Акция завершилась возложением венков к Вечному огню.