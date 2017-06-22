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  • 22.06, 19:38
    На Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием. Великая Отечественная война, история, Москва, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием

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    На Поклонной горе в Москве прошла <nobr>акция-реквием</nobr>

    На Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием

    На Поклонной горе в Москве прошла <nobr>акция-реквием</nobr>

      Ветераны и труженики тыла сегодня приняли участие в акции-реквиеме на Поклонной горе. Гостей встретили «фронтовые бригады» — артисты в военной форме образца 1941 года.

      Во время исполнения знаменитой песни «На безымянной высоте» пропал звук, но певец продолжил петь без аккомпанемента. Ветераны ему подпевали.

      Акция завершилась возложением венков к Вечному огню.

      Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России.

      Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

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