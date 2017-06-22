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  • 22.06, 16:36

    Конвоиры подстрелили двух детей при погоне за преступником на Ставрополье

    1 комментарий

    Конвоиры подстрелили двух детей при погоне за преступником на Ставрополье

    Конвоиры подстрелили двух детей при погоне за преступником на Ставрополье

    Сотрудники конвойного батальона ранили 17-летнего молодого человека и 10-летнюю девочку во время задержания преступника, пытавшегося сбежать из здания суда.

    Как сообщили в прокуратуре края, в центре Ставрополя 24-летний житель Таджикистана, обвиняемый по статье «Незаконное производство или сбыт наркотиков» УК РФ, при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль попытался сбежать.

    Из сообщения прокуратуры: «Попытку побега пресекли сотрудники конвойного батальона. При задержании подсудимого они причинили огнестрельные ранения двум несовершеннолетним — 17-летнему парню и 10-летней девочке, которые госпитализированы».

    По факту инцидента правоохранительными органами проводится процессуальная проверка.

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