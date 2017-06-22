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  • 22.06, 16:36

    Доступ ограничен: российские пользователи сообщают о блокировке Google.Ru

    2 комментария
    Доступ ограничен: российские пользователи сообщают о блокировке Google.Ru

    Доступ ограничен: российские пользователи сообщают о блокировке Google.Ru

    Доступ ограничен: российские пользователи сообщают о блокировке Google.Ru
  • Фото: rkn.gov.ru

    • Google.Ru перестал открываться у части российских пользователей. Оказалось, что поисковик внесен Роскомнадздором в реестр запрещенных.

    О проблемах сообщают абоненты провайдеров МТС, Telecom TZ, «Наука и связь», Maxima Telecom, TTK, «Стальнет», «Сигнал», «МарьиноNet», «Авакс» и многих других.

    Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил газете «Ведомости», что это не ложная блокировка, а проблема действительно была и заключалась в том, что у Google стояла переадресация с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена, объяснил Жаров.

    UPD: Около 15:40 доступ был восстановлен.

    В течение последних недель вполне «добропорядочные» сайты внезапно оказывались заблокированными. Это случалось, в частности, с «Одноклассниками», «ВКонтакте», Facebook, Telegram, Booking.com, Mail.Ru и других ресурсов. Сетевые аналитики связывают проблему с нынешней системой блокировки запрещенных ресурсов, заявляя, что она позволяет их владельцам подставлять под удар любые сайты.

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