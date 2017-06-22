Живущая в Сирии армянская писательница выпустила книгу о войне в Алеппо

В Алеппо армянская писательница Лала Минасян-Мискарян представила книгу о сирийской войне. Автор не пишет о причинах конфликта и сама признается, что в политике разбирается плохо. Ее «Сирийский дневник» — о судьбах простых людей, жизнь которых в один миг была разрушена, и о том, как сама Лала оказалась перед лицом смерти.

Армянская писательница представила книгу о войне и годах оккупации Алеппо боевиками. Свой «Сирийский дневник» она вела каждый день. В нем вся боль и страдания, перенесенные жителями Алеппо за годы войны. Гибель друзей и близких, страх и отчаяние.



Она сама несколько раз находилась на волосок от смерти. До сих пор хранит горсть пуль и осколков, угодивших в ее квартиру. Говорит: «На память». Дом Лалы стоит прямо на линии фронта. Каждую ночь она засыпала с мыслью о том, что утром уже может и не проснуться.



Лала Минасян-Мискарян, писательница: «Потолок упал, снаряд был там, и все упало прямо ко мне».



Она записывала все, что происходит вокруг. Но это не просто хроника событий, а, скорее, история событий, меняющих судьбы людей. Война как маркер характера и души. Тест на человечность.



Из «Сирийского дневника»: «Я увидела женщину в черном, которая просила милостыню. На руках у нее был младенец. Я дала ей немного денег. Отходя в сторону, увидела, как женщина прячет деньги в одежду, а ребенка, словно куклу, бросила на холодный бетон. Такую кроху — прочь от себя, на мороз! Война убила материнскую душу».



Она приехала в Сирию еще в молодости, сразу после окончания ереванского университета. Вместе с мужем работала в школе. Учила детей из армянской и русской диаспоры.



Когда началась война, она планировала уехать. Передумала, узнав из новостей о том, что русские пришли Сирии на помощь.



Лала Минасян-Мискарян: «Мы всегда ждали русских. Когда газеты написали, когда телевидение сообщило, мы говорили: „Приходите“. И поэтому здесь, когда люди видят русских, то хорошо относятся».



Ее дневник вышел небольшим тиражом. И свою часть она раздала друзьям и близким. Уверена, что когда-нибудь ее книгу напечатают и на русском языке.



Минас Минасян, директор типографии: «Для нас очень важно печатать такие книги, как написала мадам Лала. Конечно, новости мы узнаем из телевизора, но книга лучше передает страдания человека».



В «Сирийском дневнике» заполнена последняя страница. Но только та, что рассказывает о годах войны в Алеппо. Лала уже планирует написать новую книгу. Она тоже будет о городе и его жителях, но уже мирном и возрождающемся.