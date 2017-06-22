На Украине женщину оштрафовали за ношение георгиевской ленточки

Полиция Днепра (бывший Днепропетровск) оштрафовала женщину за ношение георгиевской ленточки, за изготовление и использование которой на Украине ранее ввели административную ответственность.
Об инциденте сообщается на странице управления полиции Днепропетровской области в Facebook.
Из сообщения полиции: «Во время массового мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, у женщины изъята георгиевская ленточка. Полицейские на месте составили административный протокол по статье „Изготовление и пропаганда георгиевской ленточки“».
Ранее Верховная рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Согласно закону, «пропагандой» георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.
Георгиевская ленточка как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне была введена в обиход в 2005 году в рамках общественной акции под лозунгом «Я помню! Я горжусь!». С тех пор георгиевская ленточка стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы в России.
Из сообщения полиции: «Во время массового мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, у женщины изъята георгиевская ленточка. Полицейские на месте составили административный протокол по статье „Изготовление и пропаганда георгиевской ленточки“».
Під час масового заходу, присвяченого Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, у жінки вилучено георгіївську стріч…Опубликовано Національна поліція — Дніпропетровська область 22 июня 2017 г.
Ранее Верховная рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Согласно закону, «пропагандой» георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.
Георгиевская ленточка как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне была введена в обиход в 2005 году в рамках общественной акции под лозунгом «Я помню! Я горжусь!». С тех пор георгиевская ленточка стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы в России.
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